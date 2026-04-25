Başakşehir'de köpeği camdan sarkıtan şüpheli yakalandı

Başakşehir'de bir köpeği camdan sarkıtan ve darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'nde, bir kadının köpeği camdan sarkıttığı ve darbettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Şüpheli S.D, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, görüntünün eski bir tarihte çekildiği, köpeğin ise gerçek sahibine teslim edildiği öğrenildi.