Başakşehir'de bir kadının boş arazide ölü bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli adliyede

Başakşehir'de bir kadının boş arazide başına taşla vurularak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şahintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki boş arazide bir kadının ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı V.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Sırtındaki tırnak izleri cinayeti itiraf ettirdi

Emniyetteki ifadesinde maktul Sultan Çağan'a ne olduğunu bilmediğini öne süren V.Ç'nin boynundaki izleri fark eden polisin tişörtünü çıkarmasını istemesi üzerine sırtındaki tırnak izleri görüldü.

Bunun üzerine V.Ç, tartıştığı Çağan'a taşla vurduğunu, kanlar içinde yerde kalınca da çamaşır ipiyle boğduğunu itiraf etti.

Maktulün olay öncesi son görüntülerine ulaşıldı

Öte yandan, Çağan için ailesinin 18 Haziran'da kayıp başvurusu yaptığı öğrenilirken, Çağan'ın olaydan önceki son görüntülerine de ulaşıldı.

Görüntülerde, iş yerinden çıkan genç kadının bir markete girerek alışveriş yaptığı, ardından kendisini bekleyen bir otomobile bindiği anlar yer alıyor.

Ne olmuştu?

Şahintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan bir kadın gören vatandaşlar polise ihbarda bulunmuş, olay yerine gelen ekipler kadının kafasına taşla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti. Yapılan incelemede cesedin Sultan Çağan'a ait olduğu tespit edilmişti.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Polis, kadının erkek arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli V.Ç'yi gözaltına almıştı.