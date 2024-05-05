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Başakşehir'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

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Başakşehir'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen yürüyüşte, gıyabi cenaze namazı kılındı ve sloganlar atıldı.

Başakşehir'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Gazze Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen programda, Başakşehir Merkez Camisi'nde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için ikindi vaktinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Grup üyelerinin, "Filistin halkı yalnız değildir", "Gazze halkı yalnız değildir"," Hamas'a selam direnişe selam", "İstanbul uyuma kardeşine sahip çık", "Başakşehir uyuma Filistin'e sahip çık" sloganlarına vatandaşlar ile apartman sakinleri destek verdi.

Başakşehir Millet Bahçesi'nin önünde buluşan eylemciler, İsrail'in saldırılarını kınadı, Filistin'le ilgili parçalar seslendirdi.

Konuşmaların ardından grup dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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