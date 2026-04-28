Başakşehir'de Alacak Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga: Bir Yaralı

BAŞAKŞEHİR'de alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 26 Nisan Pazar günü saat 17.00 sıralarında Boğazköy Mahallesi Kamelya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak meselesi nedeniyle iki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaralanırken şüpheli kaçtı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı