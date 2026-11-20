ANKARA'da Başak Gürkan Arslan'ı (46), 5 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan kayınpederi Kudret Arslan (63) hakkında savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis, eşi Barış Arslan hakkında beraat talep etti.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nde sivil memur olarak görev yapan yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan, geçen yıl 9 Eylül'de kayınpederi Kudret Arslan tarafından boşanma aşamasındaki eşi Barış Arslan ve 5 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Kudret Arslan ile Barış Arslan, tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sanıklar Kudret Arslan ve Barış Arslan hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

YUMRUK ATIP, BIÇAKLADI

Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında tutuklu sanıklar Barış Arslan ve Kudret Arslan ile Başak Gürkan Arslan'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, olay günü Kudret ve Barış Arslan'ın, boşanma protokolündeki mal paylaşımı, nafaka ve velayet konularını görüşmek üzere önce maktulün ailesiyle bir araya geldiklerini, ardından Başak Gürkan Arslan'ın yaşadığı eve gittiklerini belirtti. Savcı, güvenlik kamerası görüntülerine göre; Kudret Arslan'ın gelini Gürkan Arslan'ı yumruk atarak yere düşürdüğünü ardından da mutfaktan aldığı bıçakla bıçaklamaya başladığını, çocuğun vücudunun bir kısmının annesinin altında kaldığını ve Barış Arslan'ın çocuğunu çekerek uzaklaştırdığını aktardı. Savcı, sanık Kudret Arslan'ın olaya tepki gösteren komşulara da 'Sizi bir pislikten kurtardım' dediğini belirtti. Savcı, Barış Arslan'ın babasına tepki gösterdiğinin kamera kayıtları ve tanık anlatımlarıyla doğrulandığını, cinayette kullanılan bıçağı temin etmediğini ve suçun işlenmesini kolaylaştıran herhangi bir eyleminin bulunmadığını belirterek, cinayete iştirak ettiğine veya yardım ettiğine ilişkin kesin delil bulunmadığı değerlendirmesinde bulundu.

'TORUNUNUN ÇIĞLIKLARINA RAĞMEN EYLEMİNİ SÜRDÜRDÜ'

Savcı, maktulün çok sayıda bıçak darbesiyle öldürülmesinin tek başına 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçunu oluşturmayacağını, bunun için özel bir kastın bulunması gerektiğini belirtti. Sanığın eyleminin 'Kadına karşı kasten öldürme' suçunu oluşturduğunu aktardı. Mütalaasında sanıkların haksız tahrik savunmalarının çelişkili olduğuna dikkat çeken savcı, maktulün evlilikteki sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığına ilişkin bulgular bulunsa da bu yükümlülüğün eşler arasında geçerli olduğunu, kayınpeder Kudret Arslan'a karşı sadakat yükümlülüğü bulunmadığına dikkat çekti.

Savcı ayrıca, sanığın 5 yaşındaki torununun çığlıklarına ve çocuğun annesinin altında kalmasına rağmen bıçaklama eylemini sürdürdüğünü, olayın ardından ambulans çağırmadığını ve pişmanlık göstermediğini belirterek haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmamasını istedi. Savcı mütalaada, Kudret Arslan'ın 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını, Barış Arslan'ın ise suçun işlendiğine ilişkin kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Barış Arslan, mütalaaya karşı savunmasında, "Bu acı olayı engelleyemediğim için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. Sanık Kudret Arslan ise "O gün bana hakaret edince kendimi kaybettim. O anki tepkisi çok zoruma gitti. Yoksa ben böyle bir şey yapacak insan değilim. Çok pişmanım, köpekler gibi pişmanım. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Ailesinden, oğlumdan, torunumdan, herkesten özür diliyorum. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Kudret Arslan ve Barış Arslan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı