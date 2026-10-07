BAS, Zavodovski'de 2011'den bu yana 500 binden fazla penguenin öldüğünü açıkladı

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İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü (BAS), Antarktika yakınlarındaki Zavodovski Adası'ndaki penguen nüfusunun, 2011'den bu yana 4'te 1'inden fazlasının öldüğünü ve buranın "dünyanın en büyük penguen kolonisi" ünvanını yitirdiğini bildirdi.

BAS'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Antarktika yakınlarındaki volkanik bir ada olan Zavodovski'deki "çember sakallı penguen" popülasyonuna yönelik sahadan ve havadan araştırma yürütüldü.

Gözlemler sonucunda 2011'den bu yana Ada'daki çember sakallı penguenlerin 500 bininden fazlasının öldüğü tespit edildi.

Bu kayıpların, Ada'daki toplam penguen nüfusunun 4'te 1'inden fazlasına tekabül ettiği sonucuna varıldı.

Böylece dünyada çember sakallı penguen popülasyonunun en hızlı düştüğü yer konumuna düşen Ada, "dünyanın en büyük penguen kolonisi" ünvanını da kaybetti.

Araştırmacılar, Güney Okyanusu'ndaki iklim kaynaklı değişikliklerin penguenlerin besin kaynaklarını olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Çalışmanın detayları "Current Biology" adlı dergide yayımlandı.

Kaynak: AA