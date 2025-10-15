Haberler

Barzani'den Suriye Kürt Partilerine Barış Çağrısı

Güncelleme:
KDP Başkanı Mesud Barzani, Suriye'deki Kürt partilerinin Araplar ve diğer bileşenlerle toplumsal barışı güçlendirmesini istedi. Görüşmede, Kürt partilerin birliği vurgulandı.

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani'nin Suriye'deki Kürt partilerinden, Araplar ve Suriye'nin diğer bileşenleriyle toplumsal barışı ve dayanışmayı güçlendirme doğrultusunda çalışmalarını istediği bildirildi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, KDP Başkanı Barzani, Irak'ın Erbil kentinde Suriye Kürt Ulusal Konseyinden (ENKS) üst düzey bir heyetle görüştü.

ENKS içindeki partilerin liderlerinin yer aldığı görüşmede, bölgedeki siyasi durum ile Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede "Suriye'de Kürt partilerin birliğinin gerekliliğine" vurgu yapan Barzani'nin, Kürt partilerinden, "Araplar ve Suriye'nin diğer bileşenleriyle toplumsal barışı ve dayanışmayı güçlendirme doğrultusunda çalışmalarını" istediği aktarıldı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
