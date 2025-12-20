Haberler

Barzani ailesinden İzol Aşireti'ne avukat gelin

ŞANLIURFA'nın önde gelen aşiretlerinden İzol aşireti, KDP Başkanı Mesud Barzani'nin ailesiyle dünür oldu.

ŞANLIURFA'nın önde gelen aşiretlerinden İzol aşireti, KDP Başkanı Mesud Barzani'nin ailesiyle dünür oldu. Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un yeğeni Avukat Kahraman Zülfikar İzol (26) ile Mesud Barzani'nin vekili amca çocuğu Abdülkerim Barzani'nin avukat kızı Nazdar Barzani (25), görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Şanlıurfa'da düzenlenen düğüne, aşiretin liderlerinden Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un yanı sıra bölgedeki diğere aşiretlerin ileri gelenleri ve binlerce davetli katıldı. Düğünde sanatçı İzzet Yıldızhan ile sıra gecesi ekibi sahne aldı. Davetliler, damat ve gelinin etrafında toplanarak deste deste para saçtı. Görevliler saçılan paraları toplayarak sandıklara koydu. Davetliler, para saçmak için adeta birbirleriyle yarışırken, geline kilolarca altın takıldı. Cumhuriyet altınları, altın kemer, gerdanlıklar, elmas yüzük ve altın taçla halaya kalkan gelin, takıların ağırlığı nedeniyle bir süre sonra oturmak zorunda kaldı.

Gelin ve damadın nikahını Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak kıydı. Nikahın ardından Irak'tan gelen davetliler, özel kutular içinde getirdikleri altınları takmak için uzun süre kuyruk oluşturdu. Takı merasimi sırasında davetliler halaylar çekerek eğlendi.

4 dönem Şanlıurfa Milletvekilliği yapan İzol Aşireti lideri Zülfikar İzol, düğüne katılanlara teşekkür ederek, Türkiye ve Irak arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek adına bu evliliğin bir köprü görevi gördüğünü söyledi. İzol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrıları doğrultusunda iki aşiretin de barış ve kardeşlik sürecinin yanında olacağını ifade etti.

İzol Aşireti'nin önde gelen isimlerinden iş insanı damadın babası Cihan İzol ise yeni süreçte Türkiye ve Irak için fedakarlık yapmaya devam edeceklerini belirtti. Gelinin ağabeyi Mansur Barzani de iki ülke arasındaki kardeşliğin bu düğünle daha da güçlendiğini söyledi. Düğün, gece geç saatlere kadar sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
