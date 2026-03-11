Haberler

Trafik kazasında hayatını kaybeden gencin organları 5 hastaya umut oldu

Geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Bartu Efe'nin organları, 5 farklı hastaya nakledilerek hayat kurtardı. Operasyon Süleyman Demirel Üniversitesi'nden gelen doktorlar tarafından gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Organ Nakli Birim Sorumlusu Doç. Dr. İsa Sözen, AA muhabirine, operasyonun Antalya'dan gelen doktorlarca gerçekleştirildiğini söyledi.

Operasyonu gerçekleştiren doktorlardan Doç. Dr. Ali Avanaz da Türkiye'de çok sayıda organ nakli bekleyen hastanın olduğunu ifade etti.

Organları bağışlanan Bartu Efe'nin 5 hasta için umut olduğunu aktaran Avanaz, "Kalp ile böbreklerden biri Akdeniz Üniversitesine gönderildi. Donörümüz Ispartalı, hukuk fakültesinde okuyormuş, ailesine sürpriz yapmak için geldiğinde trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşmiş ve yaşamını yitirmiş." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen
