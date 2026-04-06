Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Arslan, mesajında Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en kritik döneminde, haklı davayı tüm dünyaya duyurmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularla kutladığını belirtti.

Kurulduğu ilk günden itibaren sadece bir haber ajansı olmanın ötesine geçen Anadolu Ajansının milletin vicdanı, ortak sesi ve hafızası olduğunu, Milli Mücadele'nin zor şartlarında, doğru bilgiyi ulaştırma gibi tarihi bir sorumluluğu üstlendiğini, kalemiyle, haberiyle ve duruşuyla tarihin akışına tanıklık ettiğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Aradan geçen 106 yılda, köklü birikimi ve güçlü kurumsal yapısıyla kendini sürekli yenileyen Anadolu Ajansı, doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla sadece ülkemizde değil, küresel ölçekte de güvenilir bir bilgi kaynağı haline gelmiştir. Bugün, iletişim teknolojilerinin baş döndürücü hızla geliştiği bir çağda yaşıyoruz ancak değişmeyen tek gerçek doğru bilginin, güvenilir kaynaktan ve ilkeli bir anlayışla sunulmasının hayati önem taşıdığıdır. Anadolu Ajansı, bu sorumluluğu dün olduğu gibi bugün de büyük hassasiyet ve kararlılıkla taşımaya devam etmektedir. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle, Anadolu Ajansının değerli çalışanlarını ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, özverili ve başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."