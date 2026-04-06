Haberler

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, ajansın önemli rolünü vurguladı ve çalışanlarını tebrik etti.

Vali Arslan, mesajında Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en kritik döneminde, haklı davayı tüm dünyaya duyurmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularla kutladığını belirtti.

Kurulduğu ilk günden itibaren sadece bir haber ajansı olmanın ötesine geçen Anadolu Ajansının milletin vicdanı, ortak sesi ve hafızası olduğunu, Milli Mücadele'nin zor şartlarında, doğru bilgiyi ulaştırma gibi tarihi bir sorumluluğu üstlendiğini, kalemiyle, haberiyle ve duruşuyla tarihin akışına tanıklık ettiğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Aradan geçen 106 yılda, köklü birikimi ve güçlü kurumsal yapısıyla kendini sürekli yenileyen Anadolu Ajansı, doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla sadece ülkemizde değil, küresel ölçekte de güvenilir bir bilgi kaynağı haline gelmiştir. Bugün, iletişim teknolojilerinin baş döndürücü hızla geliştiği bir çağda yaşıyoruz ancak değişmeyen tek gerçek doğru bilginin, güvenilir kaynaktan ve ilkeli bir anlayışla sunulmasının hayati önem taşıdığıdır. Anadolu Ajansı, bu sorumluluğu dün olduğu gibi bugün de büyük hassasiyet ve kararlılıkla taşımaya devam etmektedir. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle, Anadolu Ajansının değerli çalışanlarını ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, özverili ve başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Selim Bostancı
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Gupse Özay yeni imajıyla dikkat çekti

Gupse Özay’dan sürpriz imaj değişikliği! Yeni hali şaşırttı
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü

Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü