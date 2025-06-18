Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya mazbatasını aldı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) düzenlenen törenle rektörlük mazbatasını aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle BARÜ Rektörlüğü görevine atanan Akkaya, YÖK'te gerçekleştirilen törenle rektörlük mazbatasını aldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından mazbatası tevdi edilen Prof. Dr. Akkaya, BARÜ'nün sürdürülebilir gelişimi, ulusal ve uluslararası başarısı için özveriyle çalışacaklarını belirtti.

Akkaya, "Eğitime, bilime ve sanata verdiği kıymeti her fırsatta ortaya koyarak beni bu önemli göreve layık gördükleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu güvene layık olmak ve Bartın Üniversitesini daha ileriye taşımak için var gücümle çalışacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Özvar ise Akkaya'yı tebrik ederek görevinde başarı diledi.