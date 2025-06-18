Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya mazbatasını aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) düzenlenen törenle rektörlük mazbatasını aldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) düzenlenen törenle rektörlük mazbatasını aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle BARÜ Rektörlüğü görevine atanan Akkaya, YÖK'te gerçekleştirilen törenle rektörlük mazbatasını aldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından mazbatası tevdi edilen Prof. Dr. Akkaya, BARÜ'nün sürdürülebilir gelişimi, ulusal ve uluslararası başarısı için özveriyle çalışacaklarını belirtti.

Akkaya, "Eğitime, bilime ve sanata verdiği kıymeti her fırsatta ortaya koyarak beni bu önemli göreve layık gördükleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu güvene layık olmak ve Bartın Üniversitesini daha ileriye taşımak için var gücümle çalışacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Özvar ise Akkaya'yı tebrik ederek görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
Müsavat Dervişoğlu'nun asgari ücret için rakam önerdi: 29 bin 850 TL olmalı

Asgari ücret için önerdiği rakama bakın: Bundan aşağısı olmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz sesi Sabri Ugan kanser tedavisi görüyor

Ünlü sunucu, "Teşhis konuldu" diyerek kötü haberi duyurdu
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Lokum gibi kura! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ta Onur Bulut'un yeni takımı belli oldu

Başakşehir'e Beşiktaş'tan transfer yaptı
Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor

Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.