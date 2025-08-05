Bartın Üniversitesi'nden Tanıtım ve Tercih Günleri

Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından "Tanıtım ve Tercih Günleri" standı açıldı.

Hükümet Caddesi'nde kurulan stantları, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ziyaret ederek aday öğrencilerle görüştü. Akkaya, görevli akademisyenlerle fikir alışverişinde bulunarak, tanıtım faaliyetlerini yerinde inceledi.

İlgi gören stantlarda öğrenciler ve aileleriyle sohbet eden Akkaya, üniversitenin eğitim öğretim, AR-GE, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkanları hakkında bilgiler verdi.

Akkaya, tercih döneminde üniversite adaylarına rehberlik etmeye devam edeceklerini belirterek, öğrencileri tanıtım stantlarına davet etti.

"Tanıtım ve Tercih Günleri" standı, BARÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda 13 Ağustos'a kadar aday öğrencilere birebir tercih danışmanlığı yapmaya devam edecek.