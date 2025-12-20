Haberler

Kampüsteki hayvanlar için doğal yaşam alanı oluşturuldu


Bartın Üniversitesi, Kutlubey yerleşkesinde başıboş hayvanlar için 400 metrekarelik bir 'Hayvan Doğal Yaşam Alanı' oluşturdu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, bu alanın hayvanlara daha sürdürülebilir bir yaşam sunmayı hedeflediğini belirtti.

BARTIN Üniversitesi Kutlubey yerleşkesinde 400 metrekarelik alanda 'Hayvan Doğal Yaşam Alanı' kuruldu. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "BARÜ Doğa ve Hayvan Kulübü öğrencileri ve hayvansever personelin iş birliğiyle kampüsümüzün adeta maskotu haline gelen hayvanlar için sürdürülebilir bir ortam oluşturuldu" dedi.

Bartın Üniversitesi Kutlubey yerleşkesinde bulunan başıboş hayvanlar için kampüste 'Hayvan Doğal Yaşam Alanı' kuruldu. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın talimatıyla kurulan alana öğretim elemanları ve öğrencilerin beslediği hayvanlar yerleştirildi. Öğrencilerin ve hayvansever personelin ziyaret ettiği alanda incelemelerde bulunan Rektör Akkaya, BARÜ Doğa ve Hayvan Kulübü yetkililerinden bilgi aldı. Kampüs içinde oluşturulan alana dışarıdan hayvan alınmadığı, sadece kampüs içindeki sahiplenilen hayvanlara hizmet verildiği belirtildi.

'UMARIZ BÜTÜN ÜNİVERSİTELERE ÖRNEK OLUR'

Kampüste ayrıca öğrenci ve engelsiz yaşam merkezleri bulunduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Göreve geldikten sonra kampüs içerisinde çok sayıda hayvan olduğunu gözlemledik. Bu hayvanlara mamaların ve yiyeceklerin gelişi güzel verildiğini tespit ettik. Bizler de bu hayvanların daha sistemli bir şekilde yiyeceklere ulaşmasını sağlamak için Doğa ve Hayvan Kulübümüzle birlikte bu konunun sürdürülebilir olmasını düşündük. Bunu gerçekleştirebilmek için kampüs içinde bir yaşam merkezi inşa ettik. Bu yaşam merkezinde sadece kampüsümüzde yer alan hayvanların yer aldığı bir ortam oluşturduk. Biz burada bu adımları hayata geçirirken 'Hayvan dostu bir kampüs' olmayı istiyoruz. Burada sadece köpeklerimiz değil, kampüsümüzün diğer alanlardaki yaşam merkezlerinde tavşanlarımız, kazımız, ördeğimiz, tavuğumuz ve güvercinlerimiz de var. Bu hayvan çeşitliliğini de yavaş yavaş artıracağız. Yaşam merkezimizdeki hayvanlarımızla birlikte öğrencilerimize, personelimize, çocuklara ve engelli bireylere hayvan sevgisini yaşayarak aşılamak istiyoruz. Burayı hayvan koruma bilinci yükseköğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz ve Bartın esnafımızın katkılarıyla ortaya çıkardık. Başta kulüp danışmanı Doç. Dr. Lale Özdemir Şahin olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım bu projemiz bütün üniversitelerimize örnek olur" diye konuştu.

