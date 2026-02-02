Haberler

Bartın Irmağı'nda su samuru görüldü

Güncelleme:
Bartın Irmağı'nda, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir su samuru görüntülemesi yapıldı. Tekneyle keşfedilen su samuru, yiyecek ararken bir süreliğine tekneye çıktı ve ardından suya dalarak kayboldu.

BARTIN Irmağı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüldü.

Kent merkezinden geçerek Karadeniz'e akan Bartın Irmağı'nda, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi. Orduyeri mevkisindeki ırmakta, bir tekne sahibi tarafından bulanık suda görüntülenen su samuru, bir anda kenarda bağlı olan tekneye çıktı. Teknede bir süre yiyecek arayan su samuru, daha sonra suya atladı. Su samuru bir süre yüzeyde yüzdükten sonra suyun içine dalıp kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

