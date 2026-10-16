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Bartın Irmağı'nda Çağlayan mevkisinde köpük oluştu, ekipler numune aldı

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Bartın Irmağı'nda Çağlayan mevkisinde köpük oluştu, ekipler numune aldı
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Bartın Irmağı'nın Ulus ilçesinden ve Arıt bölgesinden gelen sularının birleştiği Çağlayan mevkisinde köpük oluştuğunu görenler durumu yetkililere bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatıp sudan aldığı numuneyi laboratuvara gönderdi.

Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Ulus ilçesinden ve Arıt bölgesinden gelen sularının birleştiği Çağlayan mevkisinde köpük oluştuğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlattı.

Ekipler tarafından sudan alınan numune, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Kaynak: AA
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