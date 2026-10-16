Bartın İnkumu'nda çamurlu ırmak suyu denizi kahverengiye çevirdi, sahile atık taşıdı

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Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sağanak ve fırtına sonrası Bartın Irmağı'ndan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.

Kentte 2 gün boyunca etkili olan yağışın ardından Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, Boğaz mevkisinden Karadeniz'e döküldü.

Çamurlu suyun etkisiyle denizin bir bölümünde renk değişti.

Deniz yüzeyinin kahverengiye boyanması, İnkumu Plajı ve çevresinden de görüldü.

Öte yandan kentte etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından ırmağın debisinin artması sonucu çok sayıda plastik şişe, bidon, ağaç ve odun parçası ile tıbbi atıklar denize sürüklendi.

Dalgaların da etkisiyle 3 kilometrelik İnkumu sahil şeridine taşınan atıklar, kirliliğe yol açtı.

Sahildeki atıkların, iş makineleriyle toplanarak katı atık depolama alanına götürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA