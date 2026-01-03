Haberler

Köylülerin kar keyfi; naylon poşetlerle kaydılar

Güncelleme:
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Konuklu köyünde, 90 santimetreyi bulan kar kalınlığı sonrası köy sakinleri, naylon poşetlerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde kar etkili oldu. Konuklu köyünde yaşayanlar, köy meydanında bir araya gelip, naylon poşetlerle kayarak eğlendi.

Kentte 6 gün aralıklarla etkili olan yağış sonrası Ulus ilçesi Kumluca beldesi Konuklu köyünde kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı. Kar yağışının durmasıyla köyde yaşayanlar, köy meydanındaki yamaçtan kayarak karın keyfini çıkardı. Kadınlar ve çocuklar, evlerinden getirdikleri naylon poşet ve tepsilerle yaklaşık 50 metrelik yamaçtan aşağı kaydı. Eğlenceli anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
