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Bartın'ın İnkumu Sahili'ne Mavi Bayrak Asıldı

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Bartın'ın İnkumu Sahili'nde düzenlenen törenle 3 noktaya mavi bayrak asıldı. Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Gülay Engin, mavi bayrağı almanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bartın'ın İnkumu Sahili'nde, düzenlenen törenle 3 noktaya mavi bayrak asıldı.

Sahilde gerçekleştirilen törene, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Gülay Engin ve vatandaşlar katıldı.

Engin, gazetecilere, mavi bayrağı bu yıl da almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Mavi bayrak için 33 kriterin bulunduğunu belirten Engin, "Bunları da gerçekleştirdik. İnşallah, bundan sonra daha nice nice mavi bayrakları çekeceğiz." dedi.

Daha sonra 3 noktaya mavi bayrak asıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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