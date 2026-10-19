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Bartın'da yüksek yaylalarda kar 18 saat etkili oldu, kalınlık 10 santimetreyi buldu

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Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesindeki 1400 rakımlı yaylalarda mevsimin ilk karı yaklaşık 18 saat etkili oldu ve kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Bartın ve Karabük'ten off-road tutkunları ile aileler, kar altında yaylalarda keyifli anlar yaşadı.

BARTIN'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Yaylalara çıkan doğaseverler, kar yağışıyla karşılaşınca sürpriz yaşadı.

Kent merkezinde dün sabah saatlerinde aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki 1400 rakımlı Gezen, Ardıç ve Katırovası yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Sarıçiçek-Ardıç yaylalarındaki Ömür Ahmet Kıran seyir tepesi bölgesine giden Bartın ve Karabük'ten off-road tutkunları, kar yağışıyla birlikte keyifli anlar yaşadı. Özel donanımlı araçlarla yaylaya çıkan aileler, kar yağışı altında piknik yapmanın keyfini çıkardı. Yaylalarda yaklaşık 18 saat boyunca etkili olan kar yağışında kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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