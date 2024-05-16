Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Başköy köyünde jandarma ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada, 250 gram esrar, 300 kenevir bitkisi, 6 ruhsatsız av tüfeği, 150 av tüfeği fişeği, 50 tabanca fişeği, 1500 makaron (filtreli sigara kağıdı), filizlendirme aleti, projektör, 3 LED ampul, 2 havalandırma fanı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli O.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.