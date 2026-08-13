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Bartın'da Tüm Plajlarda Denize Giriş Yasağı

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Bartın'da elverişsiz şartlar nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girişlere yasak getirildi.

Bartın'da elverişsiz şartlar nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girişlere yasak getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandı.

İl genelindeki plajlarda kuvvetli rüzgar ve çeken akıntının boğulma tehlikesi oluşturduğu değerlendirilerek, insanların can güvenliğinin korunması amacıyla tüm plajlarda bugün denize girmek yasaklandı.

Kaynak: AA
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