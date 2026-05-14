Trafikte geri geri giden minibüsün sürücüsüne 20 bin TL ceza

BARTIN'da, trafikte minibüsüyle geri manevra yapan sürücüye 20 bin TL idari para cezası kesildi.

Önceki akşam saatlerinde, Özel İdare Işıklı Kavşağı'ndan Türbe mevkisine giden minibüsün sürücüsü, yol üzerinde durarak trafik akışı devam ettiği sırada geri geri gitmeye başladı. O anları bir kişi, cep telefonuyla kayda aldı. Görüntüler sanal medyada paylaşıldı. Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, minibüs sürücüsünü tespit etti. Sürücüye 20 bin TL idari para cezası uygulandı.

