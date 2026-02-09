Bartın'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Bartın'dan Zonguldak istikametine giden polis memuru Kazım Kızıl (55) idaresindeki 74 AAC 067 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Otomobilin, karşı yönden gelen Recep D. yönetimindeki 66 AS 505 plakalı hafif ticari araçla çarpışması üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Kızıl ile diğer sürücü Recep D, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis memuru Kızıl, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yıllık izinde olduğu ve 4 gün sonra emekliye ayrılacağı öğrenilen polis memuru Kızıl'ın Bartın Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı bildirildi.