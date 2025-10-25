Haberler

Bartın'da Tekstil İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 19 Yaralı

Bartın'da Tekstil İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 19 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın-Karabük kara yolunda tekstil işçilerini taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu 49 yaşındaki Fatma Demircan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BARTIN'da tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada Fatma Demircan (49) hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Bartın- Karabük kara yolunun Muratbey köyü mevkisinde meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan Birol Erkiş (52) yönetimindeki 74 AAV 314 plakalı servis midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta bulunan işçilerden Fatma Demircan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 19 kişi ise ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Demircan'ın cansız bedeni de inceleme sonrası morga götürüldü.

Ekiplerin kaza yerinde incelemesi ve midibüsün kaldırılması için çalışmaları sürerken, Bartın- Karabük kara yolunun Karabük istikametine ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TELE1 sunucusu kayyum atandığını canlı yayındayken öğrendi

Sunucu kanala kayyum atandığını canlı yayındayken öğrendi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz

Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
TELE1 sunucusu kayyum atandığını canlı yayındayken öğrendi

Sunucu kanala kayyum atandığını canlı yayındayken öğrendi
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu

İlk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
ABD enflasyon verisi açıklandı! İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Merakla beklenen veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi
158 yıllık tarihi kulübe büyük şok

158 yıllık tarihi kulübe büyük şok
Fransa, Ukrayna'ya Aster füzeleri ve Mirage 2000 savaş uçakları gönderiyor

Avrupa ülkesinden Ukrayna'ya dev füze ve savaş uçağı teslimatı
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi

Resmi açıklama geldi! Süper Lig'in yeni yıldızı en az 2 ay yok
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.