Haberler

Bartin'da Tek Katlı Evde Yangın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Hanyeri köyünde Rasim Akbağ'a ait tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmadı, ancak ev kullanılamaz hale geldi.

BARTIN'ın Hanyeri köyünde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Hasankadı beldesine bağlı Hanyeri köyünde meydana geldi. Rasim Akbağ'ın yaşadığı tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde yaşayan Akbağ kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir saatte kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi, yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı

Polis kapıları tek tek çalıp, sapkınları evinden böyle aldı
Gördüğü manzarayı 'Eşim beni görünce bu kadar sevinmiyor' notuyla paylaştı

"Eşim beni görünce bu kadar sevinmiyor" diyerek video çekip sitem etti
Görüntü bu sabah kaydedildi: İzlerken boğazınız düğümlenecek

Görüntü bu sabah kaydedildi: İzlerken boğazınız düğümlenecek
Cenaze yolunda feci kaza! Tıra ok gibi saplandı, cansız bedenler güçlükle çıkarıldı

Cenaze yolunda feci kaza! Tıra ok gibi saplandı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı

Polis kapıları tek tek çalıp, sapkınları evinden böyle aldı
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi

Skandala karışan isimler belli oldu! İşte isim isim 25 kişilik liste
Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı

Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı