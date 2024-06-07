Bartın'da Son Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Bartın'da, 85 kişilik son hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

İmam Hatip Camisi'nde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Uzan, hacı adaylarını tebrik etti.

Hacı adaylarının vazifelerinin kabul olması temenni eden Uzan, "Buradan giderken 'Fatma abla', 'Ayşe hala', 'Ahmet dayı', 'Musa amca' diyecekler ama dönüşte hepiniz hacı anne, hacı baba, hacı dede olacaksınız inşallah. Bu makama inşallah hepiniz nail olursunuz." diye konuştu.

İl Müftüsü Ömer Keskin de Bartın'dan kutsal topraklara toplam 185 kişinin hac vazifesi için gönderildiğini söyledi.

Keskin, 320 kişinin de umreye gittiğini aktararak, "Şu ana kadar toplamda 500'ün üzerinde vatandaşımızı kutsal topraklara uğurlamış oluyoruz. Hac, Müslüman için geçmişe yapılan bir yolculuk ve aynı zamanda geleceğe bir yol haritasıdır. O halde orada vaktimizi tavaf, namaz ve dua ile değerlendirelim." ifadelerini kullandı.

Dua edilmesinin ardından hacı adayları, tekbir ve salavatlarla kutsal topraklara uğurlandı.