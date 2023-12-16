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Bartın'da Şap Hastalığı Nedeniyle 12 Köye Hayvan Giriş-Çıkışı Kısıtlandı

16 Aralık 2023 12:42 Güncelleme: 12:44 Abone Ol

Bartın'ın Epçilerkadı köyünde bir hayvanda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 12 köye geçici olarak hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Ayrıca, 39 köyde de tedbir amaçlı gözetim bölgesi oluşturuldu.