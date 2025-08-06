Bartın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bartın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkez ilçeye bağlı Kayadibiçavuş köyü Asarlık mevkisinde ormanlık alanda 4 ayrı noktada yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bartın ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

Arazi şartları ve rüzgarın etkisiyle alevlerle mücadelenin zor olması nedeniyle bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Bu arada köy halkı da tankerlerle su taşıyarak ekiplere destek verdi. Ayrıca köy sakinlerinin yangının evlerine ulaşma riskine karşı bahçelerini ve çimenlik alanları suladıkları görüldü.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kayadibiçavuş köyündeki ormanlık alanda başlayan yangına Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ile Bartın Orman İşletme Müdürlüğü, Bartın, Amasra, Ulus, Kozcağız Belediyesi, Bartın İl Özel İdaresi, jandarma, AFAD, Kızılay, UMKE, sivil toplum kuruluşları, cezaevi, Zonguldak İl Özel İdaresi ve Çaycuma Belediyesi ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Vatandaşların da kendi imkanları dahilinde su tankeri, traktör gibi araçlarıyla söndürme çalışmalarına gönüllü olarak destek verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangına, 36 pick-up, 2 helikopter, 12 arazöz, 13 iş makinesi, 15 su tankeri olmak üzere toplam 78 araç, 305 personel ile havadan ve karadan müdahale edilmiştir. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın kontrol altına alınmış olup bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza ve ilimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızın sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini ve yapılan uyarıları dikkate almalarını istirham ediyoruz."