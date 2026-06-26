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Bartın'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Bartın Gürgenpınarı mevkisinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan motosiklet sürücüsünün durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Bartın'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Gürgenpınarı mevkisinde C.Ö'nün (20) kullandığı 34 FUJ 761 plakalı motosiklet, Z.Ç'nin kullandığı 74 BN 660 plakalı otomobil ile çarpıştı.?

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.?

Kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.T.K. (17) ile otomobildeki M.M.Ç. (18) yaralandı.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü C.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Akif Yaman
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