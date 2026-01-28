Haberler

Bartın'da devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı

Bartın'da devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Bartın'da E.B. (55) idaresindeki minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

E.B. (55) idaresindeki 74 AU 360 plakalı minibüs, Dereköyü köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
