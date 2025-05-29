Bartın'da Köpek Saldırısı, Motosikletli Polis Ekibine Kaza Yaptırdı

Bartın'da Köpek Saldırısı, Motosikletli Polis Ekibine Kaza Yaptırdı
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Bartın'da kavga ihbarına giden motosikletli Yunus ekibine, köpeğin saldırması sonucu kaza meydana geldi. İki polis memuru yaralandı.

BARTIN'da kavga ihbarına giden motosikletli Yunus ekibi, köpeğin saldırısı sonucu kaza yaptı, 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Kanlıırmak Caddesi'nde meydana geldi. Kavga ihbarına giden motosikletli Yunus polisi ekibine, sahibi tarafından gezdirildiği sırada tasmadan kurtulan köpek saldırdı. Köpekten kaçmak için manevra yapan polisler, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler Ü.Ö ve F.Ç. ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Köpeğin sahibi hakkında işlem başlatılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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