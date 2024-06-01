Bartın'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki yürüyüşü düzenlendi

Bartın'da Sivil İrade Platformu üyeleri, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan gruptakiler, pankart açarak Hükümet Caddesi'ne kadar yürüdü.

Gruptakiler, sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Platform sözcüsü Gökhan Çanoğlu, yaptığı konuşmada, Gazzeliler için gidilebilecek güvenli bir mekanın, sığınacak emin bir çatının kalmadığını söyledi.

Çanoğlu, "Kuzeyden sürülen Gazze halkı Refah'taki çadır kamplarda çoluk çocuk demeden yangın bombalarıyla öldürülüyor. Gazze'nin yollarını tüketenler, insanlığın önündeki yolları ve seçenekleri de tüketti." dedi.

Artık insanlığın önünde iki yoldan başka yol kalmadığını dile getiren Çanoğlu, şunları kaydetti:

"Ya hak ve vicdan adına ayağa kalkıp 'dur' diyeceğiz ya da korkakça sıranın bize gelmesini bekleyeceğiz. Üzerimize doğan gün artık uzaktan izlemenin ya da zalimlerden insaf beklemenin günü değildir. Gün artık çelik gibi sert durmanın, tüm varlığıyla meydanda olmanın ve zalimin anlayacağı dilden konuşmanın günüdür.

Gün o gündür ki dağınık olanlar toplanmalı, ayrı duranlar yaklaşmalı, vicdan sahipleri insanlık paydasında birleşmelidir çünkü Refah'taki yangın eteklerimize sıçradı ve bu ateş bugün söndürülmezse bizi de tüm insanlığı da yakacaktır."

Konuşmaların ardından İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.

Yürüyüşe, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ve İl Genel Meclis Başkanı Turhan Kalaycı da katıldı.