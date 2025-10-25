Haberler

Bartın'da İşçi Servis Midibüsü Devrildi: 1 Ölü, 19 Yaralı

Güncelleme:
Bartın'da tekstil işçilerini taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu Fatma Demircan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Bartın-Karabük kara yolunun Muratbey köyü mevkisinde meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan Birol Erkiş (52) yönetimindeki 74 AAV 314 plakalı servis midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta bulunan işçilerden Fatma Demircan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 19 kişi ise ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Demircan'ın cansız bedeni de inceleme sonrası morga götürüldü.

Ekiplerin kaza yerinde incelemesi ve midibüsün kaldırılması için çalışmaları sürerken, Bartın- Karabük kara yolunun Karabük istikametine ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

