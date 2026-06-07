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Bartın'da Hurda Deposunda Yangın

Bartın'da Hurda Deposunda Yangın
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Bartın'da bir hurda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Depoda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BARTIN'da hurda malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Gölbucağı Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde bulunan hurda deposunda saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Depoda hasar oluşan yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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