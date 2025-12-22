Haberler

Buz tutan göletin üzerinde yürüyen gruptan bir kişi motorlu testereyle buz kesti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da buz tutan Gezen Göleti'nin üzerinde yürüyen doğaseverlerden biri, motorlu testere ile buzu kesti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

BARTIN'da, buz tutan Gezen Göleti'nin üzerinde yürüyen gruptan bir kişinin motorlu testereyle buzu kestiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Ulus ilçesine 35 kilometre mesafedeki 1450 rakımlı Gezen Yaylası'ndaki Gezen Göleti buz tuttu. Hafta sonu aileleriyle birlikte bölgeye gezmeye giden bazı doğaseverler gölün üzerinde yürüdü. Gruptan bir kişi, gölün üzerinde motorlu testere ile buzu kesti. Buz kalınlığının yaklaşık 15 santimetre olduğu görülürken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Büyük heyecan yarın! İşte dev derbinin hakemi
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Başsavcılıktan Okan Buruk iddialarına yalanlama

İfadeye çağırılacak mı? İddialara Son noktayı Başsavcılık koydu
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanındaki yerini korudu

FIFA dünya klasmanındaki sıramız belli oldu
title