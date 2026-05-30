Bartın'da fırtına; ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü

BARTIN'da, kuvvetli fırtına ve yağmur nedeniyle ağaçlar devrildi, 4 araç zarar gördü.

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte rüzgarın hızı saatte 30 kilometreye çıktı. Amasra ilçesi Küçük Liman mevkisindeki otoparkta bulunan bir ağaç, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir otomobilin üzerine devrildi. Yine kuvvetli rüzgar nedeniyle Bartın merkeze bağlı Ellibaş köyünde iki ağacın devrilmesi sonucu 3 araç hasar gördü. İtfaiye ekipleri tarafından kesilen ağaçlar temizlenerek otomobiller bulundukları yerden kaldırıldı.

Öte yandan, Bartın-Amasra yolunda da bir ağacın devrilmesi sonucu trafik tek şeritten sağlandı.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı