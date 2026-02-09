Polis memurunun emekliliğine 4 gün kala hayatını kaybettiği kaza kamerada
Bartın'da karşı yöne geçerek kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü polis memuru Kazım Kızıl hayatını kaybetti. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.
KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Bartın'da karşı yöne geçerek, kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü, polis memuru Kazım Kızıl'ın hayatını kaybettiği kaza, kamyonette bulunan araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza anı ve sonrasında yaşananlar yer aldı.
Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel