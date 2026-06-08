Otomobilin camlarından sarkanlara para cezası

BARTIN'da, hareket halindeki otomobilde yolculuk yapan 3 kişinin camdan sarktıkları anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sürücü ile yanındakilere toplam 9 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Bartın-Amasra kara yolu Uğurlar mevkisinde seyir halinde olan otomobildeki 3 kişi, aracın camlarından sarkarak tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. O anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve sanal medyada paylaşıldı. Görüntüleri ihbar kabul eden Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsü ile yolculara, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 9 bin 500 TL idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı