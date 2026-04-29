Bartın'da belediye halk otobüsünün otomobilin üzerine devrildiği kazada 46 kişi hastaneye kaldırıldı

Bartın'da belediye halk otobüsünün otomobilin üzerine devrilmesi sonucu sürücülerle 44 üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Kent merkezinden Bartın Üniversitesine öğrenci taşıyan H.K. yönetimindeki 74 HO 1053 özel halk otobüsü, Kutlubeyyazcılar kampüsü mevkisinde virajdan dönmek isterken kontrolden çıkıp İ.Ç. idaresindeki 06 FEB 298 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ile 44 üniversite öğrencisi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından tedbir ve tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen öğrencilerden 12'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı

Şoför seyir halinde bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu

Günlerdir aranıyordu! 8 yaşındaki Osman'dan kahreden haber
Tarihi geceye damga vuran görüntü

Tarihi geceye damga vuran görüntü
Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Ankara'da özel ekipler inceliyor

Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Özel ekipler inceliyor
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı

Şoför seyir halinde bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
'El Jardinero' 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı

100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
TOKİ İstanbul kurasında '7 haneli numara' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

"7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi