İki grup arasındaki kavgaya polis havaya ateş açarak müdahale etti; 2 gözaltı

Bartın'da iki grup arasında çıkan kavgaya polis, biber gazı ve havaya ateş ederek müdahale etti. İki şüpheli gözaltına alındı. Olay, alkollü gençlerin bir çay bahçesinde tartışmasıyla başladı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Kırtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence yerinden çıkan ve alkollü oldukları iddia edilen gençler çay bahçesinde bir araya geldi. Burada iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklarla iki grup birbirine girerken, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, uyarılara rağmen kavga etmek isteyen gruba ilk olarak biber gazıyla müdahale etti. Kavga devam edince bu kez polis, havaya ateş etti. 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

