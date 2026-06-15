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Alkollü vatandaş tuvalet ihtiyacını giderirken ırmağa düştü

Alkollü vatandaş tuvalet ihtiyacını giderirken ırmağa düştü
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Bartın'da tuvalet ihtiyacını gidermek isterken dengesini kaybedip ırmağa düşen alkollü İ.K., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BARTIN'da, tuvalet ihtiyacını gidermek isterken dengesini kaybedip ırmağa düşen alkollü İ.K., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Kemerköprü Mahallesi'ndeki Belediye Sosyal Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte içki içen İ.K., tuvalet ihtiyacını gidermek için, Bartın Irmağı'nın kenarına gitti. Burada dengesini kaybeden İ.K., yaklaşık 4 metreden ırmağa düştü. Durumu gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan İ.K., tedbir amaçlı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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