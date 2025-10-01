Haberler

Bartın'da Ahşap Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Bartın'da Ahşap Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Güncelleme:
Bartın'ın Ulus ilçesinde Kamil Sarı'ya ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evin tamamını sararken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın 1 saatlik müdahale ile söndürüldü, ev kullanılmaz hale geldi.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ulus ilçesine bağlı Öncüler köyünde, Kamil Sarı'ya ait 2 katlı ahşap evde saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, ilk müdahaleyi köylüler hortumla su sıkarak yaptı. İhbar üzerine köye sağlık, jandarma ve itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
