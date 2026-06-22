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Bartın'da 2 katlı ev yandı

Bartın'da 2 katlı ev yandı
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Bartın'ın Ulus ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeni araştırılıyor.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürüldü. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Ulus ilçesine bağlı Konak köyü Dere Camisi Mahallesi'nde Güllü Kara'ya ait 2 katlı betonarme evin mutfak bölümünde çıktı. Bahçede çalıştığı sırada yükselen alevleri fark eden Güllü Kara, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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