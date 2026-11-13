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Bartın'da 2 hesaptan müstehcen görüntü paylaşan şüpheli tutuklandı

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Bartın'da sosyal medyada 'Bartın' rumuzlu iki ayrı hesaptan müstehcen görüntü paylaşıldığı tespit edildi. İkametinde 2 cep telefonu ve 2 SIM kart ele geçirilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Bartın'da sosyal medya platformları üzerinden müstehcen içerikli görüntüler paylaştığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Bartın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki "Bartın" adının da kullanıldığı rumuzlarla açılan iki ayrı hesaptan müstehcen görüntülerin paylaşıldığı tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu paylaşımları gerçekleştirdiği değerlendirilen erkek şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 2 cep telefonu ve 2 SIM kart ele geçirilirken zanlının kendisi ile başka kişilere ait müstehcen görüntüleri paylaştığı da belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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