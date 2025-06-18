Bartın Belediyesi Yol Düzenleme Çalışmalarını Sürekli Hale Getiriyor

Bartın Belediyesince yol düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, gazetecilere, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkanı sunmak amacıyla yol düzenleme çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Yalçınkaya, Bülent Ecevit Bulvarı, Karaköy Mahallesi, Şiremirçavuş Mahallesi, Aladağ mahallelerinde belirli sokaklar ile Sanayi Sitesi'nde sıcak asfalt serimi ve sathi kaplama çalışması gerçekleştirildiğini kaydetti.

Çalışmalar doğrultusunda yıpranan ve zamanla kullanıma bağlı bozulan yolların yenilenerek, daha dayanıklı ve güvenli hale getirildiğini anlatan Yalçınkaya, "Asfaltlama ve kaplama işlemleri ile hem araç trafiği hem de yaya ulaşımı açısından büyük kolaylık sağlandı. Aynı zamanda yol altyapısının iyileştirilmesiyle olası su birikintileri ve bozulmaların da önüne geçilmiş oldu. Belediye olarak modern şehircilik anlayışıyla vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri için ekiplerimizle yoğun mesai yürütüyoruz. Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla ulaşımı daha modern ve konforlu hale getirmek için yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.