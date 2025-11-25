Haberler

Bartın Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Destek

Güncelleme:
Bartın Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Odun dağıtımı, kıyafet yardımı, ev eşyası desteği ve gıda kolisi dağıtımı gibi hizmetlerle vatandaşların temel ihtiyaçlarına yanıt veriliyor. Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, dayanışma kültürünü güçlendirmek için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Bartın Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor.

Yürütülen sosyal yardım faaliyetleri kapsamında odun dağıtımı, kıyafet yardımı, ev eşyası desteği, evde kuaför ve temizlik hizmeti ile gıda kolisi dağıtımı yapıldı.

Vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, kentte hiçbir ailenin kendisini yalnız hissetmesine izin vermeyeceklerini belirterek, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yalçınkaya, Bartın için durmadan çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Amacımız, her hemşehrimizin kendini güvende ve değerli hissetmesidir. Bartın Belediyesi olarak sosyal destek hizmetlerimizi daha da genişleterek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sürdüreceğiz. Böylece kentte dayanışma kültürünün güçlenmesi ve herkesin temel ihtiyaçlara erişebilmesini sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Kentte çevre düzenleme faaliyetleri sürüyor

Bartın Belediyesi ekipleri, refüj ve yeşil alanlarda mevsime uygun çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Mevsimsel şartlara uygun çiçek ve bitkilerin toprakla buluşturulduğu alanlarda aynı zamanda bakım, budama, peyzaj düzenlemeleri de gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Yalçınkaya, daha güzel, yeşil ve yaşanabilir bir Bartın için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktararak, kentin görsel dokusunu güçlendirmeye yönelik projelere devam ettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
