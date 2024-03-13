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Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu Esnafı Ziyaret Etti

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Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret eden Fırıncıoğlu, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi. Ziyaretlerde belediyenin çalışmalarını anlatan Fırıncıoğlu, gazetecilere, kentin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafın, her zaman yanında olduklarını söyledi. Esnafa teşekkür eden Fırıncıoğlu, 'Bulduğumuz her fırsatta esnaf dostlarımızı ziyaret ediyor, onların taleplerini dinliyoruz. Kendilerine hayırlı, bereketli işler temenni ediyoruz. Kent merkezinde gerçekleştirdiğimiz esnaf ziyaretleriyle, esnaflarımızla olan gönül bağımızı güçlendirdik. Bu şehri her alanda daha ileriye taşımak için el birliğiyle gece gündüz demeden daha çok çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı. Fırıncıoğlu, kentteki huzur ve güven ortamının bozulmaması temennisinde bulundu.

Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret eden Fırıncıoğlu, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Ziyaretlerde belediyenin çalışmalarını anlatan Fırıncıoğlu, gazetecilere, kentin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafın, her zaman yanında olduklarını söyledi.

Esnafa teşekkür eden Fırıncıoğlu, "Bulduğumuz her fırsatta esnaf dostlarımızı ziyaret ediyor, onların taleplerini dinliyoruz. Kendilerine hayırlı, bereketli işler temenni ediyoruz. Kent merkezinde gerçekleştirdiğimiz esnaf ziyaretleriyle, esnaflarımızla olan gönül bağımızı güçlendirdik. Bu şehri her alanda daha ileriye taşımak için el birliğiyle gece gündüz demeden daha çok çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fırıncıoğlu, kentteki huzur ve güven ortamının bozulmaması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu MHP Politika Güncel Haberler

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