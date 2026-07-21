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Adliyede çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

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Bartın Adliyesi'nin ikinci katındaki mutfakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının, yağların tutuşması sonucu çıktığı belirlendi.

BARTIN'da adliye binasının ikinci katındaki mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Bartın Adliyesi'nde meydana geldi. Binanın ikinci katındaki mutfak bölümünden duman yükseldiğini fark eden personel, yangın tüpleri ile müdahale etti. Yemek yapıldığı sırada çıktığı belirlenen yangında yoğun dumanın binayı sarması ile olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle personel ve vatandaşlar adliye binasının dışına çıkarken, itfaiye ekipleri dumanı aspiratörle binadan tahliye etti. Yangının, ilk incelemelere göre mutfak tezgahındaki yağların tutuşması ile meydana geldiği belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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