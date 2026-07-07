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Bartın İl Genel Meclisi temmuz ayı birinci toplantısı yapıldı

Bartın İl Genel Meclisi temmuz ayı birinci toplantısı yapıldı
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Bartın İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantısında, 2026 KÖYDES Programı kapsamında köy altyapı yatırımları için 135 milyon 925 bin 909 lira ödenek tahsis edildi. Ödenek ilçelere dağıtılırken, sözleşmeler için Vali'ye yetki verildi.

Bartın İl Genel Meclisinin temmuz ayı birinci toplantısı yapıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Turhan Kalaycı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Bartın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından meclise sunulan yetki talebi görüşüldü.

Meclis Başkanı Kalaycı, 2026 KÖYDES Programı kapsamında köylerde içme suyu projeleri, köy yollarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere Bartın'a 135 milyon 925 bin 909 lira ödenek tahsis edildiğini belirtti.

Kalaycı, söz konusu ödeneğin 84 milyon 794 bin 822'sinin merkez, 30 milyon 609 bin 150'sinin Ulus, 13 milyon 85 bin 238'inin Amasra ve 7 milyon 436 bin 699'unu Kurucaşile'da köy altyapı yatırımlarında kullanılacağını kaydetti.

Mecliste yapılan görüşmelerin ardından, KÖYDES Programı kapsamında yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin sözleşmelerin imzalanabilmesi amacıyla Bartın Valisi Nurtaç Arslan'a yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Üç gündem maddesiyle başlayan temmuz ayı toplantılarına, 3 dosya daha eklenirken, gündemde yer alan diğer konuların görüşülmesine devam edilecek.

Kaynak: AA
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