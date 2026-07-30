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Bariyerlerin arasına giren otomobildeki 6 kişi yaralandı

Bariyerlerin arasına giren otomobildeki 6 kişi yaralandı
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BURDUR'da bariyerlerin arasına giren otomobildeki 6 kişi yaralandı.

BURDUR'da bariyerlerin arasına giren otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Burdur- Antalya kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Burdur yönüne giderken M.Y.'nin (76) kontrolünü yitirdiği 34 YTH 72 plakalı otomobil, duble yolun ortasındaki bariyerlerin arasına girdi. Kazada, sürücü ile yanındaki A.B. (67), N.B. (41), E.N.B. (11), M.Y. (36) ve K.Y. (76) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Otomobil çekiciye yüklenerek otoparka götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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